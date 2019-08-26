В Лабытнанги съехал со свай дом маневренного фонда

СЕГОДНЯ 07:38 2019-08-26T08:08:17+03:00

Пострадавших при ЧП нет, строение готовится к сносу

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На глазах у жителей Лабытнанги разрушается жилой дом. Возмущенные горожане 25 августа опубликовали в сообществе «Лабытнанги Info» социальной сети «ВКонтакте» фотографии, которые подписаны такой фразой: «Почему все молчат про Лесную 10а, которая сегодня ночью дом съехал со свай?».

В спорах относительно судьбы дома, развернувшихся на площадке сообщества, появился комментарий администрации города:

«Действительно, сегодня ночью произошла потеря несущей способности конструкций основания дома 10/а по улице Лесная. Пострадавших нет. Руководство администрации города и все службы экстренного реагирования работали на месте».

Пострадавших при ЧП нет, строение готовится к сносу Фото: группа "Лабытнанги Info" vk.com

Также власти города сообщают, что это дом маневренного фонда. Он признан аварийным. Несмотря на то, что в нем имеется 16 квартир, по факту по договорам коммерческого найма проживали две семьи. Маневренный фонд предоставляется гражданам на время, до решения ими своих жилищных вопросов. На прошлой неделе одна семья получила ключи по договору коммерческого найма и готовилась к переезду в другой дом. Вторая семья разместилась у родственников, предложен вариант для временного проживания. Сам аварийный дом, съехавший со свай, в ближайшем будущем будет снесен.

В этот же день, 25 августа, глава администрации города Марина Трескова провела внеплановое заседание Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Принято решение о выделении средств резервного фонда в целях оказания финансовой помощи семьям в связи с переездом. Семьям оказана помощь в перевозке вещей.

Напомним, 12 июля деревянный дом № 3/А по улице Озерная стал нежилым. Из-за потери несущей способности конструкций основания здания он буквально сложился. ЧП обошлось без пострадавших. 15 июля дом 1988 года строительства официально был признан аварийным и подлежащим сносу. Всего по этому адресу зарегистрировано 39 человек. Девять квартир находятся в собственности граждан, три — муниципальные. Люди расселены.

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ИСТОЧНИК KP.RU