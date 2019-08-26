Погода на Ямале 26 августа: повсеместно пройдут дожди
В понедельник, 26 августа, по прогнозам метеорологов, в Салехарде днем +10 градусов, пасмурно, периодически - дождь. Ветер переменных направлений 1 м/с.
В Ноябрьске +11 градусов, пасмурно, он без осадков. Ветер северный 3 м/с.
В Новом Уренгое +10 градусов, пасмурно, небольшой дождь. Ветер северо-западный 7 м/с.
В Надыме +9 градусов, пасмурно, в первой половине дня - дождь. Ветер северный 4 м/с.
В Губкинском +11 градусов, пасмурно и дождливо. Ветер северо-западный 3 м/с.
В Тарко-Сале +11 градусов, пасмурно, в первой половине дня - дождь. Северо-западный ветер 4 м/с.
В Муравленко +11 градусов, пасмурно, без осадков. Северный ветер 2 м/с.
В Лабытнанги +10 градусов, пасмурно, днем - дождь. Ветер переменных направлений 1 м/с.
ИСТОЧНИК KP.RU