В одном из микрорайонов Салехарда появилась новая спортивная площадка
Во дворе жилых домов в микрорайоне Б.Кнунянца 19,22,23 в дополнение к уже существующей детской игровой зоне появилась современная и безопасная спортивная площадка, теперь местной детворе есть где погонять мяч, поиграть в подвижные игры.
В администрации города Салехард рассказали, что площадка огорожена по периметру, имеет искусственное покрытие, здесь установлены футбольные ворота, имеется возможность натянуть сетку для волейбола.
Стоит отметить за последние годы в Салехарде появилось много различных многофункциональных спортивных площадок, на сегодняшний день они находятся в шаговой доступности для всех горожан, в том числе проживающих в отдаленных районах города. Также строятся различные детские и игровые зоны, устанавливаются детские площадки во дворах жилых домов.
Кроме этого, ведется благоустройство общественных территорий. Под громкие аплодисменты право первыми вступить на новое покрытие и сделать первый удар по мячу получили местные мальчишки, которые так давно мечтали о возможности играть в футбол в своем дворе.
ИСТОЧНИК KP.RU