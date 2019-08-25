В одном из микрорайонов Салехарда появилась новая спортивная площадка

СЕГОДНЯ 17:15 2019-08-25T17:17:02+03:00

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Во дворе жилых домов в микрорайоне Б.Кнунянца 19,22,23 в дополнение к уже существующей детской игровой зоне появилась современная и безопасная спортивная площадка, теперь местной детворе есть где погонять мяч, поиграть в подвижные игры.

В администрации города Салехард рассказали, что площадка огорожена по периметру, имеет искусственное покрытие, здесь установлены футбольные ворота, имеется возможность натянуть сетку для волейбола.

Стоит отметить за последние годы в Салехарде появилось много различных многофункциональных спортивных площадок, на сегодняшний день они находятся в шаговой доступности для всех горожан, в том числе проживающих в отдаленных районах города. Также строятся различные детские и игровые зоны, устанавливаются детские площадки во дворах жилых домов.

Кроме этого, ведется благоустройство общественных территорий. Под громкие аплодисменты право первыми вступить на новое покрытие и сделать первый удар по мячу получили местные мальчишки, которые так давно мечтали о возможности играть в футбол в своем дворе.

ИСТОЧНИК KP.RU