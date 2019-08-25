Ямальские таланты поддержали грантами

СЕГОДНЯ 14:58 2019-08-25T14:58:39+03:00

Каждый коллектив получит по 500 тыс. рублей на развитие творческой деятельности

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На днях определены победители конкурса по присуждению грантов самодеятельным творческим коллективам Ямала в рамках реализации региональной составляющей федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура».

На участие в конкурсе в этом году было подано 16 заявок. При оценке исполнительского мастерства в зависимости от направления искусства учитывались музыкальность, сценическая культура, артистизм, сложность репертуара и др. критерии. Конкурс проходил по четырём номинациям, предусматривающим участие взрослых и детских коллективов городских и сельских поселений.

Как сообщили в пресс-службе правительства Ямала, ими стали детские коллективы: образцовый хореографический ансамбль «Акварели» дома культуры «Юбилейный» из Тарко-Сал) и образцовый хореографический ансамбль «Небесные ласточки» дома культуры «Маяк» из посёлка Уренгой, Пуровского района.

Среди взрослых коллективов – губернаторский коллектив «Народный ансамбль танца «Огни Сибири» центра досуга «Нефтяник» (Ноябрьск) и народный театральный коллектив любительского художественного творчества «Овация» дома культуры «Строитель» (Пурпе, Пуровский район).

Каждый коллектив получит по 500 тыс. рублей на развитие творческой деятельности, отметили в департаменте культуры.

ИСТОЧНИК KP.RU