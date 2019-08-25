В парке Тарко-Сале установлены камеры видеонаблюдения

СЕГОДНЯ 10:58 2019-08-25T10:58:47+03:00

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На парк «Здоровье» местные вандалы неоднократно совершали набеги. Так, в зоне отдыха, открытой весной этого года, недобросовестные ямальцы периодически ломали скамейки, выкорчевывали кусты и деревья, а в последний раз сломали качели.

Власти города Тарко-Сале решили положить конец хулиганствам. В городском парке установил систему видеонаблюдения.

- Часть из восемнадцати IP-видеокамер оснащена системой распознавания лиц. Так что вандалам, неоднократно устраивавшим безобразия в парке «Здоровье», специалисты управления городского хозяйства советуют взять этот факт на заметку, - сообщили в пресс-службе города.

ИСТОЧНИК KP.RU