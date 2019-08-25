Пенсионерка из Салехарда заплатила сумасшедший налог ради получения компенсации

СЕГОДНЯ 08:44 2019-08-25T08:44:23+03:00

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Хотела получить огромную компенсацию за некачественные лекарства и потеряла собственные деньги. Жительницу Салехарда подвела жадность.

По информации УМВД ЯНАО, 16 августа в дежурную часть полиции Салехарда поступило заявление от местной жительницы, в котором она просит провести расследование по факту мошенничества, в результате которого она лишилась более 84 000 рублей.

Полицейским пенсионерка рассказала, что 9 августана сотовый телефон 76-летней жительницы окружной столицы позвонил незнакомый мужчина, который пояснил, что ранее пенсионерка заказывала лекарственные препараты, которые признаны опасными для жизни. Ей положена компенсация материального и морального вреда от действий продавцов данных препаратов, но для того, чтобы ее получить необходимо заплатить налог. В период времени с 9 по 15 августа пожилая женщина, поддавшись уговорам мошенников, перевела на различные банковские счета более 84 000 рублей.

По данному факту следственным отделом полиции Салехарда возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину».

ИСТОЧНИК KP.RU