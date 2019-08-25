Погода на Ямале 25 августа: к дождям добавился сильный ветер
В воскресенье 25 августа в Ямало-Ненецком автономном округе продолжатся похолодание, дожди и сильный ветер.
В Ноябрьске и Муравленко, Губкинском и Тарко-Сале пасмурно, небольшой дождь. Температура воздуха днём +9 +11 градусов. Ветер северо-западный 8-17 метров в секунду.
В Новом Уренгое и Надыме пасмурно, дождь. Температура воздуха днём около +9 градусов. Ветер северо-западный 9-19 метров в секунду.
В Тазовском и Красноселькупе пасмурно, дождь. Температура воздуха днём около +9 градусов. Ветер северо-восточный 9-15 метров в секунду.
В Салехарде, Аксарке и Лабытнанги пасмурно, небольшой дождь. Температура воздуха днём около +9 градусов. Ветер северный 5-10 метров в секунду.
В Мужах облачно, без осадков. Температура воздуха днём около +10 градусов. Ветер северный 4-10 метров в секунду.
В Яр-Сале пасмурно, без осадков. Температура воздуха днём около +8 градусов. Ветер северный 8-15 метров в секунду.
ИСТОЧНИК KP.RU