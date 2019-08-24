2019-08-24T15:50:58+03:00
Общество

Стальной характер показали ямальские строители на экстремальном забеге в Тюмени

Они прошли 23 препятствия, не потеряв ни одного бойца
Алена Кульмухаметова
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Стальной характер показали ямальские строители на экстремальном забеге в Тюмени. Фото с сайта правительства ЯНАОСтальной характер показали ямальские строители на экстремальном забеге в Тюмени. Фото с сайта правительства ЯНАО
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Команда ямальских строителей под названием «Северный легион» прошла экстремальный забег, приуроченный к 75-летию Тюменской области.

Как сообщает портал правительства ЯНАО, для забега была выбрана самая длинная и сложная дистанция протяжённостью 8 километров. Этот экстремальный маршрут все участники «Северного легиона» смогли мастерски преодолеть и не потеряли на суровых испытаниях ни одного бойца. Также дружно, как на старте, ямальцы финишировали, доказав, что даже 23 препятствия, приготовленные организаторами, не могут сломить командный дух и северный характер.

Участников команды из 17 человек ждали забег по пересечённой местности – низменностям и холмам территории центра зимних видов спорта «Жемчужина Сибири», практически армейский марш-бросок, всевозможные трамплины и «эвересты».

По словам руководителя дирекции капитального строительства и инвестиций ЯНАО Александра Емельянова, пройденный командой маршрут позволил не просто проверить себя на прочность, но и зарядил всех энергией на дальнейшую работу.

Стоит отметить, что в этом году свой характер на одном из самых массовых российских забегов проверили команды из 49 городов России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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