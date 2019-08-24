СЕГОДНЯ 13:48 2019-08-24T13:49:15+03:00

В Салехарде у художников во время ужина украли краску. Фото с сайта администрации города Салехард

Изменить размер текста: A A

Поступили некультурно с художниками неизвестные жители Салехарда. Они обокрали творцов во время ужина.

Информация об этом появилась на портале администрации города.

Фото с сайта администрации города Салехард

- У художников украли краску для муралов. «Культурная оборона» проходит в окружной столице с 2012 года и подобный инцидент случился впервые. Кража произошла во время ужина. Когда граффитисты ненадолго отлучились, 12 баллончиков с розовой краской таинственно исчезли, -говорится в сообщении. Напомним, в Салехарде с 19 августа проходит фестиваль граффити «Культурная оборона». Художники из Санкт Петербурга и Екатеринбурга украшают фасады домов на стенах зданий по ул. Губкина, 1А и Арктическая,12. Преобразятся и технические бетонные конструкции, расположенные в разных частях города. Итоги фестиваля подведут 25 августа.

Между тем, салехардцы уже заметили следы краски в разных частях города.

«На зои 72, на асфальте «красуется» страшное розовое граффити. Видимо с этих баллончиков украденных. В Салехарде нельзя оставить вещь без присмотра», пишет горожанка.

ИСТОЧНИК KP.RU