2019-08-24T13:49:15+03:00
Общество

В Салехарде у художников во время ужина украли краску

Её следы обнаружены на разных улицах
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
В Салехарде у художников во время ужина украли краску. Фото с сайта администрации города СалехардВ Салехарде у художников во время ужина украли краску. Фото с сайта администрации города Салехард
Изменить размер текста:

Поступили некультурно с художниками неизвестные жители Салехарда. Они обокрали творцов во время ужина.

Информация об этом появилась на портале администрации города.

Фото с сайта администрации города Салехард

Фото с сайта администрации города Салехард

- У художников украли краску для муралов. «Культурная оборона» проходит в окружной столице с 2012 года и подобный инцидент случился впервые. Кража произошла во время ужина. Когда граффитисты ненадолго отлучились, 12 баллончиков с розовой краской таинственно исчезли, -говорится в сообщении. Напомним, в Салехарде с 19 августа проходит фестиваль граффити «Культурная оборона». Художники из Санкт Петербурга и Екатеринбурга украшают фасады домов на стенах зданий по ул. Губкина, 1А и Арктическая,12. Преобразятся и технические бетонные конструкции, расположенные в разных частях города. Итоги фестиваля подведут 25 августа.

Между тем, салехардцы уже заметили следы краски в разных частях города.

«На зои 72, на асфальте «красуется» страшное розовое граффити. Видимо с этих баллончиков украденных. В Салехарде нельзя оставить вещь без присмотра», пишет горожанка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ямальцев приглашают на диспансеризацию по вечерам и в субботу
Жителей Губкинского в полдень ждут на празднование Дня флага
Погода на Ямале 24 августа: похолодание и сильный ветер
В Тазовском районе 1 сентября за парты сядут почти четыреста первоклассников
Ярсалицы помогут многодетным землякам собрать детей в школу
В Тарко-Сале уберут 60 тысяч кубометров мусора
Ямальские пенсионеры отправятся на спартакиаду в Уфу
В Салехарде проверили на безопасность детские площадки
В Салехарде судят мужчину, продававшего паленый алкоголь
В селе Овалынгорт появился солнечный таксофон
В Ханымее и Тарко-Сале 28 августа начнётся досрочное голосование
В Ноябрьске 17-летний наркодилер подсаживал на зелье подростков
На рыболовецких угодьях Ямала для детей проводят «Чумовое лето»
АО «Транснефть – Сибирь» ввело в эксплуатацию после техперевооружения резервуары для хранения нефти
В Надыме завершается строительство спорткомплекса «Арктики»
Сбербанк и Брусника запустили ипотеку под 8% в квартале «Октябрьский»
На Ямале прекращают приём заявок на традиционное рыболовство в 2020 году
В Надымском районе потушили два лесных пожара
Оленеводы Ныды предложили меры поддержки для тундровиков
Трассу Коротчаево – Новый Уренгой одевают в асфальт
Мошенник облапошил ноябрянина, продававшего автомобильные диски
В Ноябрьске дети укололись найденными на улице шприцами
В Уренгое появятся долгожданные переходы через теплотрассу