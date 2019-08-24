СЕГОДНЯ 11:12 2019-08-24T11:12:48+03:00

Ямальцев приглашают на диспансеризацию по вечерам и в субботу. Фото с сайта правительства Ямала

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Ямальцам, желающим пройти медицинский осмотр, больше не нужно отпрашиваться с работы. Поликлиники округа перешли на новый график работы теперь диспансеризацию можно пройти вечером в будни и в субботу.

По словам главного внештатного специалиста департамента здравоохранения Ямала по профилактической медицине Сергея Токарева, такой подход поможет привлечь к профилактическим осмотрам работающих северян. В будни врачи ждут ямальцев на диспансеризацию до 19 - 20 часов вечера, также можно прийти в поликлинику в субботу, как правило - в первой половине дня.

Кроме того, впервые в этом году у ямальцев появилась возможность записи на прохождение диспансеризации в электронном виде – это можно сделать, не выходя из дома, по ссылке.

С начала этого года первый (базовый) этап диспансеризации прошли свыше 46 тысяч жителей Арктического региона. Отметим, что врачи не только ждут ямальцев в поликлиниках, но и сами отправляются в поездки в сёла и на фактории. Сейчас в округе работают несколько мобильных бригад.

Посмотреть график работы отделений и кабинетов медицинской профилактики своих поликлиник можно на сайтах этих медицинских организаций.

ИСТОЧНИК KP.RU