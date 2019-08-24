СЕГОДНЯ 08:16 2019-08-24T08:16:18+03:00

Жителей Губкинского в полдень ждут на празднование Дня флага. Фото с сайта администрации города Губкинский

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Юбилейный день рождения флага России жители Губкинского празднуют не один день. Так, в субботу 24 августа горожан ждут на ряд мероприятий, посвящённых 350-летию триколора.

В полдень в парке культуры и отдыха «Юбилейный» состоятся городские соревнования по фрироупу. Участникам соревнования предстоит преодолеть несколько этапов трассы фрироупа. Возрастная категория: 14+. А в 14:00 в детской библиотеке пройдет ЛитАвтоКвестр «Большие гонки» для молодежи. В игре смогут принять участие лица, достигшие совершеннолетия. Для участия необходимо будет подать заявку.

Праздничные мероприятия проводятся и вечером. В 18:30 в рамках всероссийской акции «Ночь кино» состоится бесплатный показ отечественных фильмов в ГДК «Олимп». Лидерами народного голосования стали боевик режиссера Андрея Волгина «Балканский рубеж», российские кинокомедии «Домовой» Евгения Бедарева и «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел» Ильи Куликова.

ИСТОЧНИК KP.RU