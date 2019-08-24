2019-08-24T06:54:40+03:00
Общество

Погода на Ямале 24 августа: похолодание и сильный ветер

Ожидаются дожди почти по всей территории округа
Алена Кульмухаметова
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Погода на Ямале 24 августа: похолодание и сильный ветер. Фото из группы "Тарко-Сале" в соцсети ВКонтактеПогода на Ямале 24 августа: похолодание и сильный ветер. Фото из группы "Тарко-Сале" в соцсети ВКонтакте
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В субботу 25 августа на территории Ямало-Ненецкого автономного округа ожидается похолодание, дожди и резкое усиление ветра.

В Ноябрьске и Муравленко, Губкинском и Тарко-Сале облачно, дождь, возможна гроза. Температура воздуха днём +15 +17 градусов. Ветер юго-западный 6-14 метров в секунду.

В Новом Уренгое и Надыме пасмурно, сильный дождь. Температура воздуха днём около +14 градусов. Ветер северо-восточный 8-20 метров в секунду.

В Тазовском и Красноселькупе пасмурно, дождь, гроза. Температура воздуха днём +13 +14 градусов. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду.

В Салехарде, Аксарке и Лабытнанги переменная облачность, небольшой дождь. Температура воздуха днём около +13 градусов. Ветер северо-восточный 8-16 метров в секунду.

В Мужах облачно, небольшой дождь. Температура воздуха днём около +15 градусов. Ветер северный 8-15 метров в секунду.

В Яр-Сале переменная облачность, дождь. Температура воздуха днём +11 +13 градусов. Ветер северный 10-18 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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