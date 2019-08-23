2019-08-23T16:14:18+03:00
Общество

В Тазовском районе 1 сентября за парты сядут почти четыреста первоклассников

Школы готовы к новому учебному году
Анна Полякова
Поделиться:
В Тазовском районе 1 сентября за парты сядут почти четыреста первоклассников Фото: yamaledu.orgВ Тазовском районе 1 сентября за парты сядут почти четыреста первоклассников Фото: yamaledu.org
Изменить размер текста:

В новом учебном году в школы Тазовского района пойдут более 3000 учащихся. Среди них 394 первоклассника и 150 будущих выпускников. Школы готовы к новому учебному году – на днях завершилась приемка образовательных учреждений района.

В предстоящем учебном году в школах района продолжат работать кадетские классы – в Гыданской, Антипаютинской и Тазовской школах-интернатах в четырех классах будут учиться более 70 кадетов, в Тазовской средней школе - почти 60 школьников. В рамках модели профильного обучения, в средней школе райцентра продолжит работу медицинский корпоративный класс.

Учебный год начнется также в учреждениях дополнительного образования и культуры.Например, в детской школе искусств райцентра и в ее Гыданском филиале обучение ведется по нескольким направлениям: музыкальное, хореографическое, изобразительное, декоративно-прикладное искусство и сольное пение. Ежегодно обучаются более 600 ребят. В этом году планируется набрать почти 70 «первоклассников».

Детская музыкальная школа села Газ-Сале ведет обучение по таким направлениям, как фортепиано, народные инструменты, хоровое пение и эстрадный вокал. Ее посещают более 70 детей по разным направлениям обучения. До 29 августа придет еще около 30 школьников.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ярсалицы помогут многодетным землякам собрать детей в школу
В Тарко-Сале уберут 60 тысяч кубометров мусора
Ямальские пенсионеры отправятся на спартакиаду в Уфу
В Салехарде проверили на безопасность детские площадки
В Салехарде судят мужчину, продававшего паленый алкоголь
В селе Овалынгорт появился солнечный таксофон
В Ханымее и Тарко-Сале 28 августа начнётся досрочное голосование
В Ноябрьске 17-летний наркодилер подсаживал на зелье подростков
На рыболовецких угодьях Ямала для детей проводят «Чумовое лето»
АО «Транснефть – Сибирь» ввело в эксплуатацию после техперевооружения резервуары для хранения нефти
В Надыме завершается строительство спорткомплекса «Арктики»
Сбербанк и Брусника запустили ипотеку под 8% в квартале «Октябрьский»
На Ямале прекращают приём заявок на традиционное рыболовство в 2020 году
В Надымском районе потушили два лесных пожара
Оленеводы Ныды предложили меры поддержки для тундровиков
Трассу Коротчаево – Новый Уренгой одевают в асфальт
Мошенник облапошил ноябрянина, продававшего автомобильные диски
В Ноябрьске дети укололись найденными на улице шприцами
В Уренгое появятся долгожданные переходы через теплотрассу