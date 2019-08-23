В Тазовском районе 1 сентября за парты сядут почти четыреста первоклассников

СЕГОДНЯ 16:03 2019-08-23T16:14:18+03:00

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В новом учебном году в школы Тазовского района пойдут более 3000 учащихся. Среди них 394 первоклассника и 150 будущих выпускников. Школы готовы к новому учебному году – на днях завершилась приемка образовательных учреждений района.

В предстоящем учебном году в школах района продолжат работать кадетские классы – в Гыданской, Антипаютинской и Тазовской школах-интернатах в четырех классах будут учиться более 70 кадетов, в Тазовской средней школе - почти 60 школьников. В рамках модели профильного обучения, в средней школе райцентра продолжит работу медицинский корпоративный класс.

Учебный год начнется также в учреждениях дополнительного образования и культуры.Например, в детской школе искусств райцентра и в ее Гыданском филиале обучение ведется по нескольким направлениям: музыкальное, хореографическое, изобразительное, декоративно-прикладное искусство и сольное пение. Ежегодно обучаются более 600 ребят. В этом году планируется набрать почти 70 «первоклассников».

Детская музыкальная школа села Газ-Сале ведет обучение по таким направлениям, как фортепиано, народные инструменты, хоровое пение и эстрадный вокал. Ее посещают более 70 детей по разным направлениям обучения. До 29 августа придет еще около 30 школьников.

ИСТОЧНИК KP.RU