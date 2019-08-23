2019-08-23T15:54:14+03:00
Общество

Ярсалицы помогут многодетным землякам собрать детей в школу

Приносить можно канцелярские товары и школьные принадлежности
Анна Полякова
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Ярсалицы помогут многодетным землякам собрать детей в школуЯрсалицы помогут многодетным землякам собрать детей в школуФото: Ольга Крыльцова
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Жители Яр-Сале Ямальского района смогут принять участие в благотворительной акции. Неравнодушные ямальцы помогут собрать канцелярские товары и школьные принадлежности для детей и подростков из многодетных малоимущих семей. Такая помощь не станет лишней и для семей, находящихся в социально опасном положении.

Как сообщили в ямальском администрации, принимаются тетради (тонкие и по предметам), ручки, карандаши, фломастеры, линейки, товары для рисования (альбомы, краски, кисти), товары для трудов (пластилин, клей, цветная бумага, картон, ножницы, фартуки для трудов), папки, обложки, пеналы, а также рюкзаки и мешки для сменной обуви.

Сдать канцтовары можно до 1 сентября по адресу: с. Яр-Сале, ул. Мира 33, 3 этаж (СОЦ «Арктика» вход со стороны бассейна).

ИСТОЧНИК KP.RU

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