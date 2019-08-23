2019-08-23T15:39:48+03:00
Общество

В Тарко-Сале уберут 60 тысяч кубометров мусора

В рамках регионального проекта «Чистая страна» на Ямале ликвидируют 138 свалок
Анна Полякова
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В Тарко-Сале уберут 60 тысяч кубометров мусора Фото: puradm.ruВ Тарко-Сале уберут 60 тысяч кубометров мусора Фото: puradm.ru
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В Тарко-Сале приступили к ликвидации двух крупных свалок в районе базы ЕДДС и по ул. Трудовая, 17. Общий объём отходов – порядка 60 тысяч кубометров, на данный момент уже вывезено 10 тысяч кубометров мусора, сообщили в администрации Пуровского района.

Всего в рамках регионального проекта «Чистая страна» в этом году на Ямале планируется ликвидировать 138 свалок. Из них: 24 в населённых пунктах и 114 на землях лесного фонда.

- По результатам конкурса, проведённого департаментом природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса, бюджетам пяти муниципалитетов предоставлены субсидии на ликвидацию свалок в населённых пунктах в 2019 году. В их числе: Лабытнанги, Ноябрьск, Салехард, Надымский и Пуровский районы. Там ликвидируют 24 крупные свалки общей площадью более 38 га и объёмом отходов около 130 тыс. м3, - отметил первый заместитель директора департамента природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса ЯНАО Александр Гаврилюк.

ИСТОЧНИК KP.RU

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