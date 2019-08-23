2019-08-23T15:27:13+03:00
Общество

Ямальские пенсионеры отправятся на спартакиаду в Уфу

Спортсмены-любители «серебряного» возраста будут соревноваться в 7 дисциплинах
Анна Полякова
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Ямальские пенсионеры отправятся в Уфу на спартакиаду Фото: yamal-sport.yanao.ruЯмальские пенсионеры отправятся в Уфу на спартакиаду Фото: yamal-sport.yanao.ru
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Ямальские спортсмены отправятся из Салехарда в Уфу для участия в соревнованиях VI Спартакиады пенсионеров России, которые с 24 по 27 августа 2019 года.

На крупнейшие соревнования для спортсменов-любителей «серебряного» возраста, съедутся 700 участников из 76 российских регионов и 7 зарубежных стран (Чехии, Германии, Финляндии, Великобритании, Литвы, Франции, Армении).

Пенсионеры со всей России будут соревноваться в следующих видах спорта: настольный теннис, плавание, легкая атлетика, комбинированная эстафета, стрельба, шахматы, дартс.

Кроме основных видов спорта, которые включены в общекомандный зачет будет проводиться прием нормативов ВФСК «Готов к труду и обороне» (ГТО), гимнастика для всех, матч по волейболу между командами сборной субъектов России и сборной Республики Башкортостан.

Все соревнования Спартакиады будут проходить в центре спортивной подготовки Республики Башкортостан.

Организаторами мероприятия выступили Министерство спорта РФ, правительство Республики Башкортостан, Министерство молодежной политики и спорта Республики Башкортостан и Союз пенсионеров России при поддержке Пенсионного фонда РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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