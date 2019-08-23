2019-08-23T15:03:52+03:00
Общество

В Салехарде проверили на безопасность детские площадки

Мероприятия прошли в рамках Всероссийской акции «Безопасность детства»
Анна Полякова
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В Салехарде проверили на безопасность детские площадки Фото: salekhard.orgВ Салехарде проверили на безопасность детские площадки Фото: salekhard.org
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В Салехарде во время рейда в рамках Всероссийской акции «Безопасность детства» проверили три детских пришкольных и шесть придомовых площадок. С детьми провели беседы о безопасном досуге.

- В рамках рейда выявлено одно нарушение на пришкольной и четыре на придомовых площадках, а также проинспектированы ранее проверенные детские площадки, по которым все выявленные раннее замечания, устранены, - комментирует начальник комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации города Салехарда, Галина Малеева.

По итогам рейда подготовлено письмо в департамент городского хозяйства для устранения выявленных нарушений, сообщили в мэрии.

Также прошли мероприятия в учреждениях культуры города. Маленькие посетители Городского сада участвовали в дорожном лабиринте «Правила дорожные детям знать положено».

Продолжили мероприятие увлекательная викторина на знание сигналов светофора, правил поведения в общественном транспорте и на дороге «Соблюдай правила дорожного движения», мастер-класс «Веселый светофор». Взрослым и детям старшего возраста вручены листовки «Соблюдай правила дорожного движения!».

В городском саду прошел креативный мастер-класс «Весёлый светофор», который собрал 69 малышей, желающих смастерить макет светофора из цветной бумаги с целью пропаганды правил дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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