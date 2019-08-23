2019-08-23T14:37:57+03:00
Происшествия

В Салехарде судят мужчину, продававшего паленый алкоголь

Предприимчивый ямалец распространял визитки, рекламируя подделку
Анна Полякова
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В Салехарде судят мужчину, продававшего паленый алкогольВ Салехарде судят мужчину, продававшего паленый алкогольФото: Ольга Крыльцова
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В Салехарде в суд ушло уголовное дело о незаконной продаже алкогольной продукции. Местный житель, которого обвиняют в торговле паленого спиртного, не раз попадался в поле зрения правоохранителей.

В июне 2018 года его за это привлекали к административной ответственности. Наказанием тогда для него был штраф в сумме 15 тыс. рублей. Однако в апреле уже этого года мужчина подыскивал покупателей для подделки, он изготавливал визитные карточки и объявления, которые распространял среди своих знакомых.

Он оказывал услуги по доставке спиртного, за которое установил цены значительно ниже, чем в магазинах. Однако качество продукции было сомнительное. Горожане, не довольные покупкой, обратились в правоохранительные органы, что и позволило задержать злоумышленника.

- Экспертиза подтвердила, что алкогольная продукция не соответствует требованиям ГОСТ по органолептическим и физико-химическим показателям, наклейки на бутылках не являются акцизными и федеральными специальными марками, - сообщили в прокуратуре ЯНАО.

Изъятая спиртосодержащая жидкость уничтожена, по факту подделки акцизных марок материалы выделены в отдельное производство для процессуальной проверки.

Мужчине грозит ответственность в виде штрафа в размере 80 тыс. рублей либо исправительных работ сроком до одного года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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