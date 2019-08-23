В селе Овалынгорт появился солнечный таксофон

СЕГОДНЯ 13:53 2019-08-23T13:56:54+03:00

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В селе Овалынгорт Шурышкарского района для таксофона смонтировали солнечные батареи. На крыше блок-контейнера с дизельным генератором, который в зимнее время обеспечивает село электроэнергией, установили 3 солнечные панели и аккумулятор ёмкостью, который может поддерживать работу телефонного автомата в течение суток после наступления темноты.

Таксофон – единственное средство связи для жителей и гостей Оволынгорта. Летом жители уезжают рыбачить на «большую реку» и возвращаются домой только ближе к зиме. На время своего отсутствия они отключают электрогенератор. При этом таксофон должен работать всегда на случай экстренной ситуации или пребывания гостей на территории, ведь вокруг этого населённого пункта только леса и реки.

–Мы решили этот вопрос путём установки солнечных батарей и обновлением оборудования, - поясняет директор Ямало-Ненецкого филиала ПАО «Ростелеком» Александр Оболтин.

Модернизацию системы связи специалисты выполнил за 10 часов, половину этого времени заняла дорога на вертолете до места назначения и обратно. Время на проведение монтажа было ограничено недолгой стоянкой вертолёта. На объекте одновременно работали энергетики, станционные специалисты и специалисты по спутниковой связи.

ИСТОЧНИК KP.RU