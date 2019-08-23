2019-08-23T13:48:48+03:00
Общество

В Ханымее и Тарко-Сале 28 августа начнётся досрочное голосование

Единый день голосования пройдет 8 сентября
Анна Полякова
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В Ханымее и Тарко-Сале 28 августа начнётся досрочное голосование Фото: Избирательная комиссия ЯНАОВ Ханымее и Тарко-Сале 28 августа начнётся досрочное голосование Фото: Избирательная комиссия ЯНАО
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В администрации поселка Ханымей Пуровского района провели заседание рабочей группы по организации единого дня голосования. 8 сентября местным жителям предстоит избрать нового главу муниципалитета.

Участники заседания обсудили организацию охраны общественного правопорядка в день голосования, бесперебойную подачу электроэнергии на избирательные участки, движение автобуса по поселку в день выборов, обеспечение пожарной безопасности, информирование избирателей о досрочном голосовании и другие оргвопросы.

В поселке будут работать два избирательный участка с центрами голосования в ДК Строитель и школе № 2. Участковые избирательные комиссии начали работать в Ханымее с 17 августа. Здесь избиратели могут проверить, есть ли они в списках.

- С 28 августа начнется досрочное голосование на избирательных участках. Избиратели, уезжающие в отпуск, могут прийти и проголосовать досрочно, - сообщила председатель избирательной комиссии Ханымея Анна Тополницкая.

К слову, досрочное голосование начнется 28 августа и в Тарко-Сале: здесь пройдут дополнительные выборы в городское собрание депутатов четвертого созыва, сообщает администрация Пуровского района.

Напомним, единый день голосования 8 сентября пройдет на 10 избирательных кампаний по выборам разного уровня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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