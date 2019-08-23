2019-08-23T13:30:11+03:00
Происшествия

В Ноябрьске 17-летний наркодилер подсаживал на зелье подростков

Парень "работал" в составе ОПГ
Анна Полякова
Поделиться:
В Ноябрьске 17-летний наркодилер подсаживал на зелье подростковВ Ноябрьске 17-летний наркодилер подсаживал на зелье подростковФото: Ольга Крыльцова
Изменить размер текста:

В Ноябрьске в ходе расследования уголовного дела в отношении 17-летненго юноши выявлены дополнительные эпизоды его преступной деятельности. Его судят по статье о покушении на незаконный сбыт наркотических веществ в значительном размере. При этом "работал" парень в составе ОПГ.

14 августа 2019 года он вместе с 27-летним подельником оборудовали несколько тайников. Однако полицейские успели предотвратить преступную затею, вещество изъяли.

В ходе расследования уголовного дела выяснилось, что юноша систематически на протяжении длительного времени осуществлял сбыт зелья. При этом вовлекал несовершеннолетних в употребление наркотиков, чтобы потом сбывать им наркотики.

- В настоящее время следствием проводится доследственная проверка по выявленным дополнительным эпизодам преступной деятельности юноши. По ее результатам действиям обвиняемого будет дана правовая оценка, - сообщает СУ СКР по ЯНАО.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Ноябрьске дети укололись найденными на улице шприцами

В Ноябрьске дети нашли на улице шприцы. В результате игры две девочки укололись иглами. После обработки мест ранения, детей доставили в детское инфекционное отделение ЦГБ для дальнейшего наблюдения, рассказали в ГБУЗ ЯНАО «Ноябрьская ССМП». В полиции сообщили, что шприцы будут проверены на предмет наркотиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В селе Овалынгорт появился солнечный таксофон
В Ханымее и Тарко-Сале 28 августа начнётся досрочное голосование
На рыболовецких угодьях Ямала для детей проводят «Чумовое лето»
АО «Транснефть – Сибирь» ввело в эксплуатацию после техперевооружения резервуары для хранения нефти
В Надыме завершается строительство спорткомплекса «Арктики»
Сбербанк и Брусника запустили ипотеку под 8% в квартале «Октябрьский»
На Ямале прекращают приём заявок на традиционное рыболовство в 2020 году
В Надымском районе потушили два лесных пожара
Оленеводы Ныды предложили меры поддержки для тундровиков
Трассу Коротчаево – Новый Уренгой одевают в асфальт
Мошенник облапошил ноябрянина, продававшего автомобильные диски
В Ноябрьске дети укололись найденными на улице шприцами
В Уренгое появятся долгожданные переходы через теплотрассу