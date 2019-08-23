В Ноябрьске 17-летний наркодилер подсаживал на зелье подростков

СЕГОДНЯ 13:24 2019-08-23T13:30:11+03:00

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В Ноябрьске в ходе расследования уголовного дела в отношении 17-летненго юноши выявлены дополнительные эпизоды его преступной деятельности. Его судят по статье о покушении на незаконный сбыт наркотических веществ в значительном размере. При этом "работал" парень в составе ОПГ.

14 августа 2019 года он вместе с 27-летним подельником оборудовали несколько тайников. Однако полицейские успели предотвратить преступную затею, вещество изъяли.

В ходе расследования уголовного дела выяснилось, что юноша систематически на протяжении длительного времени осуществлял сбыт зелья. При этом вовлекал несовершеннолетних в употребление наркотиков, чтобы потом сбывать им наркотики.

- В настоящее время следствием проводится доследственная проверка по выявленным дополнительным эпизодам преступной деятельности юноши. По ее результатам действиям обвиняемого будет дана правовая оценка, - сообщает СУ СКР по ЯНАО.

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ИСТОЧНИК KP.RU