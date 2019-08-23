2019-08-23T13:13:42+03:00
Общество

На рыболовецких угодьях Ямала для детей проводят «Чумовое лето»

Анна Полякова
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На рыболовецких угодьях Ямала для детей проводят «Чумовое лето» Фото: yanao.ruНа рыболовецких угодьях Ямала для детей проводят «Чумовое лето» Фото: yanao.ru
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На рыболовецких угодьях Надо-Марра и Нямгудочи Тазовского района ЯНАО в этом году вновь реализуется проект «Чумовое лето». Пока родители трудятся на рыбоугодье, за их детьми под руководством опытных наставников присматривают старшеклассники, трудоустроенные на время летних каникул через районный центр занятости населения.

В двух больших палатках есть всё необходимое для интересного и познавательного времяпрепровождения. Здесь настольные игры, шахматы, наборы для рисования и декоративно-прикладного творчества, столы для бильярда и тенниса.

Они организуют для детей разнообразные досуговые мероприятия: рисуют и лепят с малышами из пластилина, проводят спортивные состязания. Как признаются подростки, самое сложное в работе – отправить маленьких посетителей палатки вечером по домам – детям очень нравится проводить здесь время, сообщает правительство ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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