2019-08-23T12:38:10+03:00
Экономика

АО «Транснефть – Сибирь» ввело в эксплуатацию после техперевооружения резервуары для хранения нефти

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АО «Транснефть – Сибирь» ввело в эксплуатацию после техперевооружения резервуары для хранения нефтиАО «Транснефть – Сибирь» ввело в эксплуатацию после техперевооружения резервуары для хранения нефти
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В Нижневартовском и Нефтеюганском управлениях магистральных нефтепроводов АО «ТранснефтьСибирь» завершены работы по техническому перевооружению двух резервуаров на производственных объектах в ХМАО-Югра.

В эксплуатацию введен резервуар вертикальный стальной с понтоном на ЛПДС «Самотлор» и резервуар вертикальный стальной на ЛПДС «Каркатеевы», обе емкости - объемом 20 тыс. куб. м.

Работы начались в июне 2018 года. Выполнена частичная замена металлоконструкций стенки, днища и кровли в местах, выявленных по результатам полной технической диагностики дефектов, проведено гидравлическое испытание емкостей на прочность и герметичность, нанесена антикоррозионная защита на внутреннюю и наружную поверхности, произведен монтаж кабельной продукции и обустройство обвалования и каре резервуаров. На резервуаре ЛПДС «Самотлор» смонтирован алюминиевый понтон.

Техническое перевооружение резервуарных парков ЛПДС «Самотлор» и ЛПДС «Каркатеевы» выполнялось в соответствии с программой развития АО «Транснефть – Сибирь» в целях повышения надежности эксплуатации и экологической безопасности системы магистральных нефтепроводов акционерного общества.

ИСТОЧНИК KP.RU

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