2019-08-23T12:36:27+03:00
Общество

В Надыме завершается строительство спорткомплекса «Арктики»

В конце года его планируют ввести в эксплуатацию
Анна Полякова
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В Надыме завершается строительство спорткомплекса «Арктики» Фото: nadymregion.ruВ Надыме завершается строительство спорткомплекса «Арктики» Фото: nadymregion.ru
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На въезде в Надым идет строительство многофункционального спорткомплекса «Арктика». Работы - на завершающей стадии, выполнено порядка 90%. В конце года его планируют ввести в эксплуатацию.

Основные сложности у строителей вызвал монтаж пожарной сигнализации, так как в процессе строительства произошли изменения в государственных стандартах.

По словам заместителя гендиректора по капитальному строительству Игоря Луценко, в настоящий момент уже готов тренировочный (малый) бассейн. В большом бассейне ведется монтаж гидравлического подъемника «Дельфин» для маломобильных групп населения. Он полностью автоматический и не требует участия персонала в спуске пловцов с особенностями здоровья.

В большом спортивном зале, где надымчане уже совсем скоро смогут играть в волейбол, баскетбол или футбол, идет подготовка пола для укладки кленового паркета. Подрядчик заверил, что уже в октябре будет получен материал, и за месяц произведут его монтаж. Также будут смонтированы кресла на трибунах для зрительских мест.

Уже почти готовы все подсобные помещения, кабинеты, душевые, раздевалки и спортивные залы на втором и третьем этажах, на первом, в холле, ведутся отделочные работы и монтаж подъемника для маломобильных групп, сообщает администрация Надымского района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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