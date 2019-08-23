СЕГОДНЯ 11:55 2019-08-23T11:57:41+03:00

На Ямале прекращают приём заявок на традиционное рыболовство в 2020 году Фото: yanao.ru

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Приём заявок на традиционное рыболовство в 2020 году завершается 1 сентября. На сегодня в департамент АПК ЯНАО поступили заявки от полутора тысяч ямальцев из числа коренных малочисленных народов Севера, больше половины – из Тазовского района.

В конце года будут распределены квоты на вылов рыбы, которыми представители коренных национальностей смогут воспользоваться в 2020 году. По итогам заявочной кампании 2018 года квоты на традиционное рыболовство на этот год получили почти 3 800 человек.

- Общая квота на вылов сиговых видов рыб – чира, сига-пыжьяна, омуля и пеляди – составила 153 тонны. За последние два года этот объём увеличился более чем на 40 тонн. В отношении тех видов рыб, на которые не устанавливается общий допустимый улов (щука, налим, язь и другие), коренным малочисленным народам Севера предоставляется объём вылова в соответствии с личной потребностью, указанной в заявке, - подчеркнул начальник отдела организации и регулирования рыболовства регионального департамента Сергей Гулялов.

Завершая заявочную кампанию на осуществление традиционного рыболовства, департамент агропромышленного комплекса объявляет о начале другой – она касается уже промышленного вылова.

ИСТОЧНИК KP.RU