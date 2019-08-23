2019-08-23T11:48:14+03:00
Происшествия

В Надымском районе потушили два лесных пожара

Очаги были обнаружены в 13,4 и в 18,7 км от города
Анна Полякова
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В Надымском районе потушили два лесных пожара Фото: из открытых источниковВ Надымском районе потушили два лесных пожара Фото: из открытых источников
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За прошедшие сутки на Ямале было зарегистрировано два лестных пожара. Оба бушевали в Надымском районе на площади 7 и 3 га. Очаги были обнаружены в 13,4 и в 18,7 км от Надыма.

Утром 23 августа их удалось ликвидировать. Действующих пожаров нет, между тем, установлен 2 класс пожарной опасности, сообщает администрация Надымского района.

С начала пожароопасного периода на территории Надымского района зарегистрированы 36 природных пожаров. Все они потушены на общей площади 619,11 га.

Всего за это время на Ямале потушено 121 лесной пожар, которые уничтожили 1926, 1 га зеленого массива, уточнили в ГУ МЧС России по ЯНАО.

Напомним, что с 5 июля по 1 сентября на территории ЯНАО введен особый противопожарный режим. В указанный период запрещено сжигание мусора и сухой травы, а также проведение пожароопасных работ (проведение сельскохозяйственных палов, сжигание стерни, пожнивных остатков, разведение костров) на межселенной территории, сжигание порубочных остатков. За нарушение введенных запретов предусмотрена административная ответственность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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