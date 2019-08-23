2019-08-23T11:05:15+03:00
Общество

Оленеводы Ныды предложили меры поддержки для тундровиков

Обсуждение продолжится до конца сентября
Анна Полякова
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Вице-губернатор ЯНАО Ирина Соколова провела выездные встречи с оленеводами в Надымском районе 22 августа. По ее словам, это самая перспективная для оленеводства территория на Ямале, поэтому особенно важно услышать мнение надымских оленеводов о разрабатываемых мерах поддержки коренного населения.

Именно здесь реализуется пилотный проект по содержанию стада из 300 голов в изгороди в таёжной зоне. Такую изгородь на средства правительственного гранта в размере 15 млн рублей строит одно из крестьянско-фермерских хозяйств.

- Если эксперимент окажется удачным, мы сможем в дальнейшем его тиражировать, - заявила вице-губернатор.

Напомним, в Надымском районе проживают более 3 тысяч представителей КМНС. Оленеводы заявили о необходимости финансовой поддержки детей, поступающих в средние специальные и высшие учебные заведения, и поддержали предложение повысить закупочную стоимость мяса. Также они предложили внести изменения в Региональный стандарт минимальной обеспеченности лиц, ведущих традиционный образ жизни на Ямале.

Обсуждение предлагаемых мер продолжится до конца сентября. В августе запланированы встречи с тундровиками в Ямальском, Тазовском, Красноселькупском и Пуровском районах.

Напомним, встречи с коренным населением округа проводятся руководителями профильных департаментов и муниципалитетов по поручению губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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