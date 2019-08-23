2019-08-23T10:54:59+03:00
Экономика

Трассу Коротчаево – Новый Уренгой одевают в асфальт

Работа на самом интенсивном по движению участке идёт в две смены
Анна Полякова
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Трассу Коротчаево – Новый Уренгой одевают в асфальт Фото:yanao.ruТрассу Коротчаево – Новый Уренгой одевают в асфальт Фото:yanao.ru
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На самом интенсивном по движению автотранспорта участке трассы Коротчаево – Новый Уренгой идет реконструкция. Отрезок протяжённостью почти 18 километров (ближайший к Новому Уренгою) покрывают асфальтом.

- Здесь очень много мест, где радиус поворота не соответствует нормативным требованиям, и также много просадок. Все эти элементы будут устранены в процессе реконструкции, - рассказал начальник отдела содержания и развития автомобильных дорог Новоуренгойского филиала ГКУ «Дорожная дирекция ЯНАО» Виктор Бочкарев.

Работа идёт в две смены. На объекте задействовано 80 человек и 30 единиц техники. В первую очередь, дорожники устраняют неровности просевшего полотна: выравнивают самые глубокие ямы и просадки, срезают старый асфальт.

За качеством выполнения работ следит не только специализированная фирма, но и общественные наблюдатели. Под контролем ремонт будет идти до момента сдачи объекта.

Далее подрядчик приступит к ремонту на другом участке протяжённостью 5,9 км, который начинается от района Коротчаево. Перекрывать трассу на время работ полностью не будут, здесь организуют реверсивное движение, сообщили в правительстве ЯНАО.

Напомним, работы по реконструкции продлятся три года, за которые необходимо привести в порядок 67,3 км трассы, в том числе 32 мостовых сооружения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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