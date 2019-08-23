Мошенник облапошил ноябрянина, продававшего автомобильные диски

СЕГОДНЯ 10:32 2019-08-23T10:33:43+03:00

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В Ноябрьске возбудили уголовное дело о мошенничестве, жертвой которого стал инертен-продавец автомобильных дисков. Мужчина обратился за помощью в полицию, где рассказал, как его обманули.

Выяснилось, что 13 августа на одном из сайтов он разместил объявление о продаже дисков. Ему позвонил неизвестный и сказал, что хочет их приобрести и готов перечислить деньги. После этого злоумышленник под предлогом перечисления денег предложил ноябрянину привязать банковскую карту к QIWI кошельку, а после продиктовать номер самой карты. Выполнив указания лжепокупателя, доверчивый ноябрянин потерял 60 600 рублей, которые тут же ушли с банковской карты.

Полиция устанавливает личность причастного к мошенничеству, УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу. Полиция обращается к жителям округа быть бдительными и не поддаваться на уловки аферистов.

ИСТОЧНИК KP.RU