2019-08-23T09:40:32+03:00
Происшествия

В Ноябрьске дети укололись найденными на улице шприцами

Девочек доставили в детское инфекционное отделение ЦГБ для дальнейшего наблюдения
Анна Полякова
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В Ноябрьске дети укололись найденными на улице шприцами Фото: группа "Происшествия Ноябрьск" vk.comВ Ноябрьске дети укололись найденными на улице шприцами Фото: группа "Происшествия Ноябрьск" vk.com
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В Ноябрьске дети нашли на улице шприцы. Играя с ними, любопытная детвора поранилась. Отец одной из девочек узнал о происшествии из соцсети, когда увидел фотографии детейсреди шприцов, в одном из ребят он узнал свою дочку. Мужчина позвонил на станцию скорой помощи.

Ребенок по его предположениям мог уколоться. На место происшествия незамедлительно выехала бригада скорой медицинской помощи. Как оказалось, дети семи лет действительно играли найденными на улице медицинскими шприцами.

В результате игры две девочки укололись иглами. После обработки мест ранения, детей доставили в детское инфекционное отделение ЦГБ для дальнейшего наблюдения, рассказали в ГБУЗ ЯНАО «Ноябрьская ССМП». В полиции сообщили, что шприцы будут проверены на предмет наркотиков.

За прошедшие сутки бригады скорой помощи выезжали на вызовы 78 раз. Три раза скорая помощь выезжала на экстренные случаи к детям. В одном случае девушка потеряла сознание, во время падения получила травму головы. Фельдшеры СМП оказали помощь, девушку эвакуировали в ЦГБ. Два раза помощь оказывалась пострадавшим в ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU

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