В Уренгое появятся долгожданные переходы через теплотрассу

СЕГОДНЯ 09:14 2019-08-23T09:22:49+03:00

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В будущем году в Уренгое Пуровского района появится три надземных перехода. В районе магазина «Престиж», в 5-м микрорайоне, а также у магазина «Балтика» в сторону микрорайона Молодежный, где переход будет оборудован для прохождения с детской коляской.

Жители поселка сами стали инициаторами их установки, проявив активность июльских опросах на региональном портале «Живем на Севере». В администрации поселка оценили высокий социальный запрос на обустройство переходов и приняли решение об утверждении и принятии в работу всех вариантов, предложенных населением.

Помимо этого, в июле уренгойцы определились с датой проведения Дня поселка - его отпразднуют 31 августа.

Кроме того, в Пуровске по итогам голосования рядом с магазином «Монетка» по улице Монтажников установят экологический арт-объект по сбору крышек от пластиковых бутылок.

Тем временем ханымейцы почти единогласно выразили свое согласие на участие в уборке лесного массива в районе поселка, которое пройдет в конце августа – начале сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU