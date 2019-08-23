2019-08-23T08:48:56+03:00
Происшествия

Ноябрянка в магазине украла телефон из сумки покупательницы

Позарившейся на чужое грозит пять лет лишения свободы
Анна Полякова
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Ноябрянка в магазине украла телефон из сумки покупательницы Фото: pixabay.comНоябрянка в магазине украла телефон из сумки покупательницы Фото: pixabay.com
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В Ноябрьске за кражу телефона в салоне сотовой связи задержали 24-летнюю горожанку. В отделе полиции она дала признательные показания и написала явку с повинной.

Молодая женщина рассказала, что воспользовалась тем, что за ней никто не наблюдает, и достала из сумки, стоящей на подоконнике, сотовый телефон стоимостью 30 000 рублей.

Ее задержали во время оперативно-розыскных мероприятий. Оказалось, что ранее женщина не была судимой.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Виновной грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу. С подозреваемой взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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