ДТП в Ноябрьске: травмы получили байкер и автомобилист
За прошедшие сутки на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано шесть ДТП, в двух из которых пострадали люди. Обе эти аварии случились в Ноябрьске, сообщает Госавтоинспекция ЯНАО.
На нерегулируемом перекрестке промышленной зоны водитель автомобиля KIA не предоставил право преимущества в движении и допустил столкновение с ВАЗом. В результате ДТП травмирован водитель отечественной машины.
На улице Ленина байкер на полной скорости врезался в иномарку, ехавшую перед ним. В результате мотоциклист получил травму.
По данным регионального ведомства, всего с начала 2019 года на ямальских дорогах в 2808 зарегистрированных ДТП погибли 16 человек и 338 травмированы, в их числе 42 ребенка.
ИСТОЧНИК KP.RU