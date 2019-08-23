2019-08-23T07:57:15+03:00
Происшествия

ДТП в Ноябрьске: травмы получили байкер и автомобилист

Всего за сутки на ямальских трассах произошло шесть аварий
Анна Полякова
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ДТП в Ноябрьске: травмы получили байкер и автомобилист Фото: vk.comДТП в Ноябрьске: травмы получили байкер и автомобилист Фото: vk.com
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За прошедшие сутки на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано шесть ДТП, в двух из которых пострадали люди. Обе эти аварии случились в Ноябрьске, сообщает Госавтоинспекция ЯНАО.

На нерегулируемом перекрестке промышленной зоны водитель автомобиля KIA не предоставил право преимущества в движении и допустил столкновение с ВАЗом. В результате ДТП травмирован водитель отечественной машины.

На улице Ленина байкер на полной скорости врезался в иномарку, ехавшую перед ним. В результате мотоциклист получил травму.

По данным регионального ведомства, всего с начала 2019 года на ямальских дорогах в 2808 зарегистрированных ДТП погибли 16 человек и 338 травмированы, в их числе 42 ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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