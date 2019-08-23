В таркосалинском Парке здоровья установили ловушки для комаров

СЕГОДНЯ 07:39 2019-08-23T07:47:13+03:00

На систему по уничтожению кровососов потратили порядка 700 тысяч рублей

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В Тарко-Сале Пуровского района управление городского хозяйства установило в Парке Здоровья новые комплексы для защиты от комаров и мошки. На систему по уничтожению насекомых потратили порядка 700 тысяч рублей из районного бюджета.

Всего на территории парка разместили семь приборов, для них соорудили специальные антивандальные боксы. Минимальная эффективность ловушки достигается уже через 3-4 дня, максимальный эффект – спустя 3 недели. Система абсолютно безопасна для человека.

- Чтобы горожанам было комфортней проводить здесь время, нужно было уменьшить численность гнуса на территории парка. Мы прорабатывали этот вопрос еще в прошлом году, поскольку уже предполагали необходимость таких установок, - поделился руководитель управления городского хозяйства Павел Егурнов.

Комплексы для защиты от комаров и мошки автоматические и работают в определенном режиме. Ближе к зиме ловушки уберут и вернут на места в мае.

Кроме того, в парке уже установлена и функционирует система видеонаблюдения. Часть из восемнадцати IP-видеокамер оснащены системой распознавания лиц, сообщает администрация Пуровского района.

ИСТОЧНИК KP.RU