2019-08-23T06:41:36+03:00
Общество

Глава Ямала принял участие в поисковой экспедиции под Питером

Ямальцы в минувшие выходные подняли останки двух бойцов Волховского фронта
Анна Полякова
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Глава Ямала принял участие в поисковой экспедиции под Питером Фото: vk.com личная страничка Дмитрия АртюховаГлава Ямала принял участие в поисковой экспедиции под Питером Фото: vk.com личная страничка Дмитрия Артюхова
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Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов принял участие в международной военно-исторической экспедиции «Волховский фронт. Апраксин» под Санкт-Петербургом, где шли бои в годы Великой Отечественной войны.

На месте работают 17 ямальских бойцов. Раскопы проходят близ урочища Вороново. Ориентировочно, там погибли 29 тысяч советских солдат.

Фото: vk.com группа "Региональный центр патриотического воспитания"

Фото: vk.com группа "Региональный центр патриотического воспитания"

Ямальские поисковики в минувшие выходные подняли останки двух бойцов Волховского фронта. Установить личности погибших солдат невозможно. При них не найдены смертные медальоны и вещи личного характера. Солдат придадут земле с воинскими почестями. Торжественная церемония захоронения состоится в день закрытия работы экспедиции - 23 августа - на мемориале Новая Малукса Мгинского городского поселения Кировского района Ленинградской области.

«Сегодня провёл весь день с добровольцами из Ноябрьска и Красноселькупа. В правильной атмосфере ребята занимаются важным делом: ведут поисковую работу на местах сражений Великой Отечественной войны в Ленинградской области», - написал губернатор Дмитрий Артюхов на своей страничке в социальной сети «В Контакте». Он отметил, что это нелёгкий, ювелирный и очень нужный труд. На Ямале таких неравнодушных ребят - больше 300 человек. Почти в каждом городе и райцентре есть свой поисковый отряд. Губернатор пообещал поддерживать их, чтобы это хорошее дело продолжалось.

ИСТОЧНИК KP.RU

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