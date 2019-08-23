2019-08-23T07:07:10+03:00
Происшествия

Полицейские Ноябрьска задержали мошенника, выманившего по телефону 100 тысяч

Аферистом оказался 31-летний житель Челябинской области
Анна Полякова
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Полицейские Ноябрьска задержали мошенника, выманившего по телефону 100 тысячПолицейские Ноябрьска задержали мошенника, выманившего по телефону 100 тысячФото: Ольга Крыльцова
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Ямальские полицейские задержали телефонного мошенника, обманом выманившего у ноябрянина 100 тысяч рублей.

Аферистом оказался 31-летний ранее не судимый житель г. Коркино Челябинской области. Его взяли на территории Челябинска.

Как рассказали в УМВД России по ЯНАО, в июне злоумышленник позвонил ямальцу по объявлению о продаже шкафа, выставленного на продажу в сети Интернет. Мошенник под предлогом покупки, сообщил заведомо ложные сведения, и тем самым убедил продавца перевести 100 000 рублей на указанные злоумышленником счета.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». С подозреваемого взяли подписку о невыезде. Задержанный дал признательные показания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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