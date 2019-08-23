2019-08-23T05:22:06+03:00
Общество

Погода на Ямале 23 августа: дожди, местами грозы

Температура воздуха +16 ... +21 градус
Анна Полякова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В пятницу, 23 августа, по прогнозам метеорологов, в Салехарде днем +17 градусов, пасмурно, во второй половине дня пройдет дождь. Ветер восточный 3 м/с.

В Ноябрьске +21 градус. Утренняя солнечная погода после обеда сменится дождливой, ожидается гроза. Ветер юго-западный 3 м/с.

В Новом Уренгое +17 градусов, облачно, дождь, гроза. Ветер западный 3 м/с.

В Надыме +17 градусов, пасмурно, периодически в течение дня - дождь. Ветер северный 1 м/с.

В Губкинском +20 градусов, малооблачно, во второй половине дня – дождь с грозой. Ветер юго-западный 3 м/с.

В Тарко-Сале +20 градусов, солнечно, после обеда – дождь с грозой. Юго-западный ветер 3 м/с.

В Муравленко +20 градусов, переменная облачность, дождь – во второй половине дня. Юго-западный ветер 4 м/с.

В Лабытнанги +16 градусов, пасмурно, дождь. Восточный ветер 3 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Глава Ямала принял участие в поисковой экспедиции под Питером
В Новом Уренгое приговорили ОПГ с участием подростков
На ямальской трассе появилась экспериментальная разметка
Учёные устанавливают, нужна ли охрана малым лебедям, обитающим на Ямале
Глава Ямала и замруководителя ФАС России обсудили вопросы конкуренции
На Ямале досрочно проголосовало больше 200 избирателей-кочевников
Сезон ярмарок на Ямале традиционно начинается в начале сентября
В детсадах Муравленко проверили на безопасность игровые площадки
Жители Шурышкарского района чаше других ямальцев страдают от описторхоза
В Лабытнанги 23 волонтера дважды в неделю выходят на субботники
Жителей Губкинского в День Государственного флага ждет «Пузырьковый флэш-моб»
Надымчанку, продававшую подросткам алкоголь, могут оштрафовать на 80 тысяч
Глава Ямала подвёл итоги восьмидневного объезда региона за рулём автомобиля
На Ямале судят мужчину, погубившего трех пассажиров лодки
На Ямале снизилось число больных наркоманией