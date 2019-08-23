Погода на Ямале 23 августа: дожди, местами грозы

СЕГОДНЯ 05:22 2019-08-23T05:22:06+03:00

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В пятницу, 23 августа, по прогнозам метеорологов, в Салехарде днем +17 градусов, пасмурно, во второй половине дня пройдет дождь. Ветер восточный 3 м/с.

В Ноябрьске +21 градус. Утренняя солнечная погода после обеда сменится дождливой, ожидается гроза. Ветер юго-западный 3 м/с.

В Новом Уренгое +17 градусов, облачно, дождь, гроза. Ветер западный 3 м/с.

В Надыме +17 градусов, пасмурно, периодически в течение дня - дождь. Ветер северный 1 м/с.

В Губкинском +20 градусов, малооблачно, во второй половине дня – дождь с грозой. Ветер юго-западный 3 м/с.

В Тарко-Сале +20 градусов, солнечно, после обеда – дождь с грозой. Юго-западный ветер 3 м/с.

В Муравленко +20 градусов, переменная облачность, дождь – во второй половине дня. Юго-западный ветер 4 м/с.

В Лабытнанги +16 градусов, пасмурно, дождь. Восточный ветер 3 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU