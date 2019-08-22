2019-08-22T16:56:31+03:00
Происшествия

В Новом Уренгое приговорили ОПГ с участием подростков

Взрослых преступников посадили на 8 и 10 лет, несовершеннолетних лишили свободы на 4 года
Анна Полякова
Поделиться:
В Новом Уренгое приговорили ОПГ с участием подростковВ Новом Уренгое приговорили ОПГ с участием подростковФото: Ольга Крыльцова
Изменить размер текста:

В Новом Уренгое зачитали приговор организованной преступной группе, участниками которой были трое мужчин и двое несовершеннолетних юношей. Их признали виновными в покушении на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный

В 2018 году двое молодых людей переписывались в сети Интернет по поводу сбыта наркотиков. Они согласились на предложение заработать. По плану они получали зелье, расфасовывали его и делали закладки на территории Муравленко, Ноябрьска и Нового Уренгоя, а также в Нефтеюганске.

Информацией о своей преступной деятельности новые дилеры поделились с тремя приятелями, двое из которых являлись 17-летними. Приятели также присоединились к преступной группе, где каждый выполнял закрепленную за ним функцию. В преступной группе велся строгий учет объема и вида выполненной каждым ее участником работы. Проживали участники группы, за исключением одного из них, в одной съемной квартире.

Их поймали в ночь с 5 на 6 ноября 2018 года, когда сотрудники полиции остановили на улице 22-летнего мужчину и в ходе досмотра при нем обнаружили несколько свертков с наркотическим средством.

При обыске дома, где в это время находились еще двое подельников, правоохранители изъяли 34 свертка, 40 пакетов, 3 сигареты с наркотическим средством. Сами задержанные находились в состоянии наркотического опьянения. В этот же день был задержан еще один юноша, входящий в преступную группу. При нем также находились свертки с наркотиками.

В ходе расследования уголовного дела следствие установило пятого подозреваемого – 17-летнего юношу. У него тоже была своя роль в преступной группе - забирать опт закладок, расфасовывать и делать закладки.

Приговором суда одному из мужчин назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы, еще двое получили по 8 лет. Несовершеннолетним назначены наказания в виде 4 лет лишения свободы каждому, сообщает СУ СКР по ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На ямальской трассе появилась экспериментальная разметка
Учёные устанавливают, нужна ли охрана малым лебедям, обитающим на Ямале
Глава Ямала и замруководителя ФАС России обсудили вопросы конкуренции
На Ямале досрочно проголосовало больше 200 избирателей-кочевников
Сезон ярмарок на Ямале традиционно начинается в начале сентября
В детсадах Муравленко проверили на безопасность игровые площадки
Жители Шурышкарского района чаше других ямальцев страдают от описторхоза
В Лабытнанги 23 волонтера дважды в неделю выходят на субботники
Жителей Губкинского в День Государственного флага ждет «Пузырьковый флэш-моб»
Надымчанку, продававшую подросткам алкоголь, могут оштрафовать на 80 тысяч
Глава Ямала подвёл итоги восьмидневного объезда региона за рулём автомобиля
На Ямале судят мужчину, погубившего трех пассажиров лодки
На Ямале снизилось число больных наркоманией