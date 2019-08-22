В Новом Уренгое приговорили ОПГ с участием подростков

СЕГОДНЯ 16:53 2019-08-22T16:56:31+03:00

Взрослых преступников посадили на 8 и 10 лет, несовершеннолетних лишили свободы на 4 года

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В Новом Уренгое зачитали приговор организованной преступной группе, участниками которой были трое мужчин и двое несовершеннолетних юношей. Их признали виновными в покушении на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный

В 2018 году двое молодых людей переписывались в сети Интернет по поводу сбыта наркотиков. Они согласились на предложение заработать. По плану они получали зелье, расфасовывали его и делали закладки на территории Муравленко, Ноябрьска и Нового Уренгоя, а также в Нефтеюганске.

Информацией о своей преступной деятельности новые дилеры поделились с тремя приятелями, двое из которых являлись 17-летними. Приятели также присоединились к преступной группе, где каждый выполнял закрепленную за ним функцию. В преступной группе велся строгий учет объема и вида выполненной каждым ее участником работы. Проживали участники группы, за исключением одного из них, в одной съемной квартире.

Их поймали в ночь с 5 на 6 ноября 2018 года, когда сотрудники полиции остановили на улице 22-летнего мужчину и в ходе досмотра при нем обнаружили несколько свертков с наркотическим средством.

При обыске дома, где в это время находились еще двое подельников, правоохранители изъяли 34 свертка, 40 пакетов, 3 сигареты с наркотическим средством. Сами задержанные находились в состоянии наркотического опьянения. В этот же день был задержан еще один юноша, входящий в преступную группу. При нем также находились свертки с наркотиками.

В ходе расследования уголовного дела следствие установило пятого подозреваемого – 17-летнего юношу. У него тоже была своя роль в преступной группе - забирать опт закладок, расфасовывать и делать закладки.

Приговором суда одному из мужчин назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы, еще двое получили по 8 лет. Несовершеннолетним назначены наказания в виде 4 лет лишения свободы каждому, сообщает СУ СКР по ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU