На ямальской трассе появилась экспериментальная разметка

СЕГОДНЯ 16:25 2019-08-22T16:32:18+03:00

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Дорожники приступили к эксперименту. Они нанесут разметку нового вида. Это готовые пластиковые конструкции, которые при нагреве приклеиваются к дорожному покрытию и могут прослужить дольше.

Они появятся на участке межмуниципальной дороги Салехард – Аэропорт (от кольцевой развязки до памятника Паровоз), сообщили в правительстве ЯНАО.

- Чтобы нарисовать разметку краской, необходимо сделать макеты – это очень долго, а эта технология намного быстрее и надёжнее, - прокомментировал начальник участка Юрий Станкевич.

На участке будет нанесено 10 конструкций: 2 дорожных знака ограничения скорости и 8 дорожных стрел. Если метод себя зарекомендует, его будут использовать дальше.

Напомним, ремонт на участке проходит в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Дорожники заменили 1,57 км дорожного полотна. После нанесения разметки участок будет сдан заказчику.

ИСТОЧНИК KP.RU