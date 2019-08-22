2019-08-22T16:01:03+03:00
Общество

Учёные устанавливают, нужна ли охрана малым лебедям, обитающим на Ямале

За птицами следят с помощью GSM передатчиков
Анна Полякова
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Учёные устанавливают, нужна ли охрана малым лебедям, обитающим на Ямале Фото: yanao.ruУчёные устанавливают, нужна ли охрана малым лебедям, обитающим на Ямале Фото: yanao.ru
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Ученые окольцевали 35 взрослых особей и 7 птенцов малого лебедя, из них 26 взрослых пометили передатчиками. Специалисты Института экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН при поддержке Российского центра освоения Арктики работают на острове Левдиев в Карском море и в Хайпудырской губе. Специалисты устанавливают природоохранный статус птиц, обитающих на Ямале.

Как рассказала научный сотрудник Института им. А.Н. Северцова, кандидат биологических наук Софья Розенфельд, существует две основные популяции малого лебедя – благополучная азиатская и исчезающая североевропейская. Причины катастрофического падения численности и пытаются установить учёные. С 2015 года на Ямале проводятся исследования популяций малого лебедя, занесённого в Красную книгу России. Работы велись в Байдарацкой губе.

Результаты кольцевания, цветного мечения и дистанционного слежения с помощью GSM передатчиков показали, что гнездящиеся на Ямале птицы улетают на зимовку в юго-восточный Китай, в Центральную Азию, в Причерноморье и на Каспий. Ни один не полетел в Европу. А значит, лебеди, обитающие в Байдарацкой губе и восточнее, относятся к благополучной азиатской популяции, не требующей специальных мер охраны.

В этом году учёные в районе острова Левдиев пометили передатчиками 16 взрослых особей. Ещё 10 малых лебедей снабдили передатчиками в Хайпудырской губе.

- Осенью, получив данные от помеченных птиц с мест зимовок, мы сможем точно установить границу между популяциями и окончательно идентифицировать природоохранный статус малого лебедя в ЯНАО, – говорит Софья Розенфельд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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