Глава Ямала и замруководителя ФАС России обсудили вопросы конкуренции

СЕГОДНЯ 14:33 2019-08-22T14:43:59+03:00

На Ямале увеличился объем госзакупок с участием малого и среднего бизнеса

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Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов встретился с заместителем руководителя Федеральной антимонопольной службы России Даниилом Фесюком. Главной темой разговора стала реализация национального плана по развитию конкуренции на территории округа.

В антимонопольной службе отметили, что в регионе снижается количество унитарных предприятий и растёт число госзакупок, участниками которых являются только малый и средний бизнес и социально ориентированные НКО.

Ранее правительство ЯНАО определило перечень из 33 товарных рынков и ключевых показателей. Наибольших целевых значений и удовлетворённости потребителей в 2018 году удалось достичь на рынках розничной торговли фармацевтической продукцией, перевозок наземным транспортом, услуг связи, на рынке социальных услуг обслуживания населения, медицинских услуг, а также на рынке услуг дошкольного образования, пояснили в региональном правительстве.

Реализации национального плана развития конкуренции было посвящено совещание, которое провели в Салехарде Даниил Фесюк и замгубернатора Ямала Александр Калинин.

– Благодаря реализации крупных инфраструктурных проектов, развитию транспортной сети растёт интерес к нашему региону участников рынка как федерального, так и местного уровня. Большой потенциал с точки зрения роста конкуренции имеют сферы производства строительных материалов, оказание сервисных услуг, - сообщил Александр Калинин.

ИСТОЧНИК KP.RU