2019-08-22T14:06:12+03:00
Общество

На Ямале досрочно проголосовало больше 200 избирателей-кочевников

Это треть голосующих в труднодоступных местностях округа
Анна Полякова
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На Ямале досрочно проголосовало больше 200 избирателей-кочевников Фото: Избирательная комиссия ЯНАОНа Ямале досрочно проголосовало больше 200 избирателей-кочевников Фото: Избирательная комиссия ЯНАО
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На Ямале, по данным на 22 августа, проголосовало 232 избирателя или 35,86 % от числа живущих в труднодоступных и отдаленных местностях округа, сообщает избирком ЯНАО.

Его сотрудники спешат облететь на вертолете Антипаютинскую тундру, пока есть погода. Избиратели-кочевники голосуют там, где живут и работают – в тундре. Найти их порой очень сложно. Чумы сливаются с северной природой. Помогают избиркомам проводники.

В Тазовском районе досрочно проголосовали 217 избирателей. План выполнен на 42 %. Впереди еще много работы. В Шурышкарском районе досрочно проголосовали 15 избирателей. Члены участковой комиссии прибыли к ним на моторной лодке. Здесь удалось выполнить план за один день.

Напомним, единый день голосования 8 сентября пройдет на 10 избирательных кампаний по выборам разного уровня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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