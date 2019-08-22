Сезон ярмарок на Ямале традиционно начинается в начале сентября
В самом начале осени на Ямале начнутся традиционные ярмарочные мероприятия. Первая ярмарка производителей сельскохозяйственной продукции откроется 6 сентября в Тарко-Сале. Товары на ярмарках представят сельхозтоваропроизводители из Тюменской области.
Выездная торговля этой осенью развернется также в Надыме, Новом Уренгое Губкинском. В каждом городе ярмарки будут проходить по два дня, сообщает правительство ЯНАО.
Напомним, ярмарки тюменских аграриев проводятся на Ямале весной и осенью с 2015 года. Всего проведено 93 мероприятия, на которых ямальцы купили больше 1 000 тонн самой разной продукции, из них в 2019 году на шести весенних ярмарках реализовано свыше 33 тонн продукции.
ИСТОЧНИК KP.RU