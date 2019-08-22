СЕГОДНЯ 13:02 2019-08-22T13:06:58+03:00

В детсадах Муравленко проверили на безопасность игровые площадки Фото: prokyanao.ru

Изменить размер текста: A A

Прокуратура Муравленко провела проверку детских игровых площадок, расположенных на территории образовательных организаций города, на соблюдение законодательства о безопасности при эксплуатации.

В результате в нарушение установленных требований фундамент игрового комплекса в МБДОУ «Детский сад «Буратино» находился на поверхности покрытия игровой площадки.

В МБДОУ «Детский сад «Дельфин» деталь крепления игрового оборудования в виде «палубы корабля» вышла из строя.

На детской площадке МБОУ «Прогимназия «Эврика» крепление игрового оборудования выступало из бетонного основания.

- Выявленные прокурором нарушения могли повлечь травмирование детей, - пояснили в региональном ведомстве.

Прокурор города внес представление начальнику Управления образования, потребовав устранить выявленные нарушения законодательства. После вмешательства прокуратуры нарушения были устранены, три виновных должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU