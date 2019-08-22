Жители Шурышкарского района чаше других ямальцев страдают от описторхоза
Около 200 жителей сёл Мужи и Шурышкары приняли участие в исследованиях научной медицинской экспедиции, которую провели специалисты центра изучения Арктики.
Учёных интересовало состояние здоровья местного населения, вопросы традиционного питания, удовлетворенность населения доступностью медицинского обслуживания и качество жизни, что соответствует критериям проведения исследований Всемирной Организации Здравоохранения.
– По предварительным данным, у жителей Шурышкарского района несколько чаще, чем в других муниципалитетах, встречаются нарушения работы желудочно-кишечного тракта. Одной из основных причин патологий является описторхоз, что связано с особенностью питания и высокой поражённостью местной рыбы, которая традиционно употребляется без достаточной термической обработки, – комментирует заведующий сектором медицинских исследований Научного центра изучения Арктики, кандидат медицинских наук Андрей Попов.
Он также отметил, что после излечения от паразитов у многих сохраняется различные нарушения в работе ЖКТ. Хорошую помощь им могло бы оказать в этом случае санаторно-курортное лечение
Сельчане получили консультации узких врачей-специалистов – терапевта, кардиолога и невролога, рекомендации по здоровому питанию и образу жизни.
Полученные в ходе исследований данные будут тщательно изучены, проведена их статистическая обработка и анализ, сообщили в научном центре изучения Арктики.
ИСТОЧНИК KP.RU