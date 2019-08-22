СЕГОДНЯ 12:26 2019-08-22T12:27:52+03:00

В Лабытнанги 23 волонтера дважды в неделю выходят на субботники Фото: lbt.yanao.ru

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Волонтеры Лабытнанги реализуют экологический проект «Будущее Арктики». Второй год подряд молодежь направляет свои энергию и энтузиазм на уборку несанкционированных свалок, очистку от мусора любимых мест отдыха горожан, прибрежных зон реки Ханмей и тундры, прилегающей к городу.

23 волонтера в этом году, начиная с июля, дважды в неделю выходят на свои субботники. Свои выходные дни ребята посвящают городу и его природе, сообщает администрация города.

Напомним, инициатором проекта на Ямале является депутат Госдумы РФ Владимир Пушкарев. «Будущее Арктики» поддержан и другими муниципалитетами Ямала, экологический проект доказал свою состоятельность, и ребятами достигнуты хорошие результаты.

ИСТОЧНИК KP.RU