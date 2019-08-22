Жителей Губкинского в День Государственного флага ждет «Пузырьковый флэш-моб»

СЕГОДНЯ 11:54 2019-08-22T11:56:51+03:00

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В Губкинском в День Государственного флага Российской Федерации будет весело. Как сообщили в администрации города, 22 августа на площади у ГДК «Олимп» пройдёт ряд мероприятий, посвящённых этому празднику.

С 17:00 будут открыты батуты и прокат велокаров. В 18:00 состоится праздничная концертная программа с участием солистов и творческих коллективов города, будут организованы игры, конкурсы рисунков, спортивная эстафета.

Артисты дома культуры «Олимп» в Губкинском представят концерт «Под флагом трёхцветным живи!».

Также жители города могут принять участие в «Пузырьковом флэш-мобе», танцевальном фитнесе «Будь здоров!», дискотеке 80-х, конкурсах. Активным горожанам вручат призы, а хорошее настроение гарантировано всем.

ИСТОЧНИК KP.RU