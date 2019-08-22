Надымчанку, продававшую подросткам алкоголь, могут оштрафовать на 80 тысяч

СЕГОДНЯ 11:42 2019-08-22T11:44:19+03:00

За одно и то же правонарушение ее ловили не единожды

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В Надыме женщина предстанет перед судом за неоднократную продажу алкоголя подросткам. В конце июля продавщица розничного магазина реализовала алкогольную продукцию девушке, не достигшей 18 летнего возраста.

При выяснении обстоятельств произошедшего правоохранители установили, что в марте эта же продавщица уже привлекалась к административной ответственности за это же нарушение закона. Однако должных выводов для себя не сделала и вновь продала алкогольную продукцию несовершеннолетней. И теперь ее привлекли уже к уголовной ответственности.

Как сообщили в прокуратуре ЯНАО, за повторное правонарушение ей грозит наказание в виде штрафа в размере до 80 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU