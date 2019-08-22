Надымчанку, продававшую подросткам алкоголь, могут оштрафовать на 80 тысяч
В Надыме женщина предстанет перед судом за неоднократную продажу алкоголя подросткам. В конце июля продавщица розничного магазина реализовала алкогольную продукцию девушке, не достигшей 18 летнего возраста.
При выяснении обстоятельств произошедшего правоохранители установили, что в марте эта же продавщица уже привлекалась к административной ответственности за это же нарушение закона. Однако должных выводов для себя не сделала и вновь продала алкогольную продукцию несовершеннолетней. И теперь ее привлекли уже к уголовной ответственности.
Как сообщили в прокуратуре ЯНАО, за повторное правонарушение ей грозит наказание в виде штрафа в размере до 80 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU