2019-08-22T11:08:28+03:00
Общество

Глава Ямала подвёл итоги восьмидневного объезда региона за рулём автомобиля

Дмитрий Артюхов признался, что поездкой в целом доволен
Анна Полякова
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Глава Ямала подвёл итоги восьмидневного объезда региона за рулём автомобиля Фото: vk.comГлава Ямала подвёл итоги восьмидневного объезда региона за рулём автомобиля Фото: vk.com
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Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов Глава региона за рулём отечественной LADA XRAY преодолел около 1200 километров по региональным и муниципальным дорогам. В Ноябрьске он подвёл итоги восьмидневной поездки на автомобиле по восточной части округа.

Посетив 11 населённых пунктов, глава региона провёл семь встреч с жителями в самых крупных из них. Пообщаться с губернатором пришло не менее двух тысяч человек, они задали 166 вопросов, на каждый из которых Дмитрий Артюхов постарался честно и максимально подробно ответить. В совокупности глава Ямала провёл на сцене, общаясь с жителями, около 18 часов.

Губернатор в аккаунтах социальных сетей вёл видеодневник поездки, в котором рассказывал подписчикам о проделанном пути, увиденном за день, анонсировал свои дальнейшие визиты в города и посёлки и приглашал жителей на открытые встречи.

Открытость губернатора оценили подписчики и жители Ямала. Заметно подросла и аудитория губернатора-блогера, в одном только Инстаграм за последние 10 дней появилось более 4,5 тысяч новых подписчиков.

- Результатом я в целом доволен. Смог своими глазами посмотреть состояние дороги. Теперь разговор с дорожниками будет строиться по-другому. У меня запротоколирована каждая кочка. У меня в машине стояли камеры, - признался губернатор.

Подводя итоги, он отметил, что то, чего власть не должна делать – это бояться честного прямого разговора с людьми, проблем.

Напомним, губернатор проехал путь со следующими остановками:НадымПангоды – Новый УренгойКоротчаево –переправа через реку Пур – посёлок Уренгой – Пуровск – Тарко-Сале – Пурпе – Губкинский – Муравленко – граница ХМАО и ЯНАО – Карамовский пост – Ноябрьск.

ИСТОЧНИК KP.RU

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