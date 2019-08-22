2019-08-22T10:37:08+03:00
Происшествия

На Ямале судят мужчину, погубившего трех пассажиров лодки

Переполненное судно затонуло, спасся только один человек
Анна Полякова
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На Ямале судят мужчину, погубившего трех пассажиров лодки Фото: prokyanao.ruНа Ямале судят мужчину, погубившего трех пассажиров лодки Фото: prokyanao.ru
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На Ямале перед судом предстанет 36-летний мужчина, из-за которого погибли три человека. Его обвиняют в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации маломерного судна, повлекшем гибель людей.

Несчастье произошло в мае 2019 года на озере в Приуральском районе. Мужчина взял на борт лодки «Малютка-2» трех пассажиров. Однако вместимость судна - два человека, а грузоподъемность не более 180 кг. Спасательными жилетами либо нагрудниками не людей он не обеспечил. Судно затонуло, и находившиеся в ней люди оказались за бортом. Выжить удалось только управлявшему лодкой мужчине, трое пассажиров погибли.

Как сообщает прокуратура ЯНАО, за смертельное нарушение правил безопасности движения ему грозит ответственность в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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